Abraham, corsa contro il tempo. Juventus a rischio, domani il provino

Tutto ruota intorno ad Abraham. Superata la paura per la botta alla caviglia, si era addirittura temuto l'interessamento dei legamenti, il numero 9 della Roma proverà in tutti i modi a essere in campo contro la Juventus. Il dolore alla caviglia ancora c'è e la Roma spera che entro domenica possa affievolirsi tanto da permettergli di andare in campo, ma domani ci sarà il provino decisivo. Per Mourinho è una pedina fondamentale, tanto che in questo inizio di stagione lo ha sempre mandato in campo: 8 volte da titolare e 2 a gara in corso, in cui ha raccolto 4 gol e 3 assist e ha colpito 6 pali. Nonostante questo, però, il tecnico portoghese lo manderà in campo soltanto se non si rischieranno guai peggiori, altrimenti in quel caso scenderà in campo Shomurodov, il quale avrà occasione di dimostrare che la fiducia di Mourinho è ben riposta.

(Corsera)