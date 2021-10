Abraham, corsa al recupero: domani il provino decisivo

LEGGO (F. BALZANI) - Dopo il sospiro di sollievo è tempo di pensare al recupero lampo di Tammy Abraham in casa Roma. L’inglese è alle prese con una forte contusione alla caviglia destra che lo mette in dubbio per la sfida alla Juve di domenica. Ieri ha sostenuto la prima parte di fisioterapia, alla quale verranno abbinate oggi sedute di laser e tecar. Il dolore è ancora forte, ma Abraham dovrebbe almeno essere convocato. Il provino decisivo ci sarà sabato in occasione della rifinitura. Mourinho spera di averlo in campo con il gruppo, se così fosse Abraham potrebbe anche partire titolare davanti al trio Mkhitaryan-Pellegrini-Zaniolo.

In caso contrario tornerà contro il Napoli In caso di assenza dell’inglese lo Special One è pronto a schierare Shomurodov (ieri a parte ma nessun allarme). Una partita particolare per Mou che sarà accolto da fischi come nel suo ultimo successo allo Stadium con lo United nel 2018 e che se la vedrà col nemico Allegri (4 vittorie e 2 sconfitte nei precedenti). Intanto è boom abbonamenti: nel primo giorno di vendita libera sold out la Curva Sud.