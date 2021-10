Abraham contro Tomori: amici fraterni, notte da rivali

Tammy Abraham e Fikayo Tomori sono nati nello stesso anno e condividono la passione per il calcio. Sono amici fraterni perché hanno una storia in comune. Sono entrati bambini nel settore giovanile del Chelsea, hanno compiuto il percorso tra i ragazzi alla stessa velocità, hanno vinto e hanno finito per esordire con i grandi, insieme. Tomori definisce Tammy un «fratello nato da un’altra madre», Tammy riassume la fratellanza con le loro iniziali: TA X FT, sigla che compare a conclusione dei post social che si dedicano. I consigli di Fikayo hanno ulteriormente spinto Tammy a scegliere Roma, un legame che ogni giorno si fa concreto in telefonate e messaggi, o in una vacanza condivisa a Mykonos (agosto 2020), o durante i concerti del rapper Davido a cui assistono insieme. Abraham è nato a ottobre 1997, Tomori due mesi e mezzo più tardi. A sette anni sono entrati nell’Academy del Chelsea, hanno vinto la Youth League del 2014-2015 e quella della stagione successiva. Anno dell’esordio in prima squadra: Abraham l’11 maggio 2016 contro il Liverpool, Tomori quattro giorni dopo con il Leicester (con Abraham in campo da 5’). Sono stati i colpi più costosi dell’ultimo mercato dei club: stasera saranno uno contro l’altro. Fino al novantesimo.

(gasport)