A Trigoria parte il valzer dei rinnovi

La Roma guarda al futuro e nel farlo ha scelto di blindare i suoi più grandi talenti. Tiago Pinto ha chiuso infatti il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, che ha permesso la rimozione della clausola rescissoria, e adesso è a lavoro per salvaguardare Gianluca Mancini e Bryan Cristante, entrambi con il contratto in scadenza nel 2024. Stesso discorso che vale anche per Jordan Veretout per cui, come confermato dal suo agente Mario Giuffredi ai microfoni di Calciomercato.it, da una settimana si lavora con il gm giallorosso per arrivare al rinnovo di contratto.

(corsera)