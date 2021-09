ZORYA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma si prepara a scendere in campo questa sera in casa dello Zorya, per la seconda giornata del girone di Conference League. I giallorossi avranno la possibilità di tornare alla vittoria dopo lo stop arrivato nel derby contro la Lazio nell'ultima gara di campionato. Mourinho vuole vincere la partita per consolidare il primo posto nel girone, ma sfrutterà la trasferta anche per far rifiatare alcuni giocatori sottoposti a un tour de force nell'ultimo periodo. Molte le novità in difesa, con l'inserimento di Smalling al centro e il possibile utilizzo di Ibanez largo a destra al posto di Karsdorp. Ballottaggio tra Mancini e Kumbulla. A centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Villar e Diawara, mentre in attacco Shomurodov sarà supportato da Carles Perez, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO: Rui Patricio; Tripi, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Darboe, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Villar; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

IL TEMPO: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Cristante; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini, Calafiori; Cristante, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini, Calafiori; Cristante, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Smalling, Viña; Villar, Diawara; Shomurodov, Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral.