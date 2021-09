Zorya, dieci nomi per una squadra

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera per la sa prima lunga trasferta della nuova competizione Uefa, la Conference League. Gli uomini di José Mourinho affronteranno in casa lo Zorya di Luhansk, in Ucraina. La compagine guidata da Skripnik, che gioca in casa a Zaporizhia a causa della guerra, ha una rosa varia, composta da giocatori ucraini, due brasiliani, due iraniani, un croato e un ghanese. Analizzando la squaddra tramite il sito di TrasnferMarket è possibile accorgersi come la somma del valore dei singoli equivalga praticamente a 18,4 milioni di euro, il valore dato per il portale a Bryan Cristante per intendersi. Ma la vera particolarità però riguarda il nome del club, che nel corso della storia è cambiato bene dieci volte. Nel 1923, anno di fondazione, si chiamava Metallist Lugansk, per diventare poi Metallist Vorosilovgrad, Dzerzinec Vorosilovgrad, Trudovye Rezervy Vorosilovgrad, Avangard Vorosilovgrad, Trudovye Rezervy Lugansk e, infine, Zorya Luhansk.

(Il Messaggero)