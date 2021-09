Zaniolo, solo una multa: evitata la squalifica

LEGGO - Una grossa multa e un sospiro di sollievo. Zaniolo ha scampato ieri la squalifica rimediando dal Giudice Sportivo solo un'ammenda da 10mila euro per avere, al termine del derby, rivolto ai sostenitori avversari un gesto di sfida volgare. Un avvertimento come avvenuto in passato per Simeone, De Rossi o Ronaldo. Anche Anna Falchi, autrice del video incriminato, lo perdona: "Non volevo danneggiare Nicolò. Il mio intento era goliardico, facciamoci una risata".