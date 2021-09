Zaniolo quasi sì: riposerà in Europa

La risonanza di ieri ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto lo staff giallorosso: nessuna lesione per Zaniolo, che ha riportato solo una contusione alla coscia. Così il numero 22 romanista, reduce dal ritorno in Nazionale, potrebbe essere schierato anche dal 1' domenica contro il Sassuolo, insieme al resto dell'attacco titolare guidato da Abraham e assistito da Pellegrini e Mkhitaryan, oltre a Zaniolo.

Poi, per l'impegno di giovedì in Conference League contro il CSKA Sofia, Zaniolo potrebbe riposare per favorirne il recupero in vista del nuovo impegno in campionato del weekend successivo, quando la Roma sarà ospite dell'Hellas Verona.

(Corriere dello Sport)