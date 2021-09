Zaniolo, prova stratosferica. Poi il gesto delle corna alla tribuna

Non è stato tutto negativo, ieri pomeriggio all’Olimpico, per i colori giallorossi. La sconfitta nel derby è pesante e riporta la Roma in una dimensione che non è ancora quella delle prime della classifica, ma c’è una buona notizia che potrebbe risollevare il morale di José Mourinho oltre che di Dan e Ryan Friedkin: la prestazione di Nicolò Zaniolo. Dopo un avvio di stagione in cui non ha mai convito fino in fondo, il talento giallorosso è stato senza dubbio il migliore in campo nella Roma. Strappi, accelerazioni, un palo colpito, un rigore conquistato, una grande conclusione di destro che ha costretto Reina ad una grandissima parata salva risultato. Gli ingredienti per una serata memorabile c’erano tutti, ma non è andata come voleva lui. Personaggio da derby, è stato il più acclamato dai romanisti e il più fischiato dai tifosi laziali, che lo temono e con cui già in passato ha avuto qualche problema. Ieri sera altri momenti di tensione: al momento di lasciare il campo e imboccare il sottopassaggio, beccato dai laziali in tribuna, Zaniolo si è portato la mano destra sui genitali e poi ha fatto il gesto delle corna.

(corsera)