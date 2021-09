Zaniolo: più facile la multa della squalifica. Falchi, autrice del video: "Una goliardata"

Nella giornata di oggi potrebbe già arrivare la decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti che hanno coinvolto Nicolò Zaniolo al termine del derby contro la Lazio, in cui il giocatore uscendo dal campo ha fatto un gestaccio nei confronti dei tifosi biancocelesti. A Trigoria filtra ottimismo, i precedenti infatti vedono solo giocatori multati e non squalificati. Sul lato social intanto Anna Falchi, autrice del video in cui si immortala Zaniolo, prova a placare gli animi: "Non volevo danneggiare nessuno, il mio intento era goliardico".

(gasport)