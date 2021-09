Zaniolo più delizia che croce: fa la differenza ma va gestito

C'è attesa in casa Roma per il referto del Giudice Sportivo, visto che dopo il derby Nicolò Zaniolo è stato iscritto nel referto a causa di «espressioni sconvenienti e offensive nei confronti dei tifosi avversari». A Trigoria però non sembra siano troppo preoccupati, visto che i precedenti, che in questo campo fanno scuola, vedono i giocatori venir multuati ma non squalificati. C'è il caso di Balotelli che si rivolse con il dito medio nei confronti dei tifosi interisti: né multa, né squalifica. Stesso discorso per Calabria e De Rossi, rispettivamente nel 2020 e 2017: anche in questi due casi nessuna penalità. Solo multa per De Rossi dopo il dito medio rivolto ai tifosi della Lazio il 25 maggio del 2015 e Conte per lo stesso gesto verso la dirigenza della Juventus. In casa Roma preoccupa solo il leggero affaticamento del giocatore, che non vuole rischiare di fermarsi di nuovo e che farà di tutto per continuare a giocare con l'intensità vista nella gara contro la Lazio.

(Il Messaggero)