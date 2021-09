Zaniolo: "Giocatore rinato e padre felice"

E' trascorso quasi un anno dal momento in cui Nicolò Zaniolo si procurava con la maglia della Nazionale il secondo infortunio che lo avrebbe tenuto lontano dal campo per la stagione appena passata. Il talento giallorosso ora però è tornato, ritrovando prima il campo, poi il gol con la maglia della Roma contro il Trabzonspor e infine la convocazione del ct Mancini per il ritiro di Coverciano. Proprio da qui nella giornata di ieri Zaniolo ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando di come sia ormai maturato e di come non veda l'ora di vincere. «Mourinho è un grandissimo allenatore, carismatico dentro e fuori dal campo. Sa fare gruppo, sa stare bene con tutti ed è molto alla mano. Me lo aspettavo così, sa essere duro, ma anche bravo: siamo felici di averlo e speriamo di conquistare tante cose con lui. Mi metto a disposizione con umiltà. Ho voglia di spaccare il mondo, ma sempre con la testa e con la calma giusta. Spero di poter scrivere altre pagine di storia della Nazionale».

(corsera)