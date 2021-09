Zaniolo è tornato: "E ora vinco con Mourinho"

Nicolò Zaniolo, giovane talento della Roma, questa volta sembra essere definitivamente tornato. Il 22 giallorosso infatti nella giornata di lunedì si è aggregato ai compagni a Coverciano, ritrovando la maglia della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Dopo il gol in una gara ufficiale adesso Zaniolo ritrova la maglia azzurra, ma il suo percorso è appena iniziato e la sensazione, stando alle sue parole di ieri, è che voglia vincere il prima possibile soprattutto con la Roma dello Special One. «Mourinho è un grandissimo allenatore, carismatico dentro e fuori dal campo. Sa fare gruppo, sa stare bene con tutti ed è molto alla mano. Me lo aspettavo così, sa essere duro, ma anche bravo: siamo felici di averlo e speriamo di conquistare tante cose con lui. Mi metto a disposizione con umiltà. Ho voglia di spaccare il mondo, ma sempre con la testa e con la calma giusta. Spero di poter scrivere altre pagine di storia della Nazionale».

(Il Messaggero)