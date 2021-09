Zaniolo, dieta rigida e tanto allenamento: è già caldo per l’Empoli

Arriva la decisione su Nicolò Zaniolo: multa di 10mila euro per i gestacci rivolti alla Tribuna Monte Mario nel corso del derby, ma niente squalifica. E così il numero 22 sarà a disposizione di Josè Mourinho anche per la sfida con l'Empoli di domenica prossima. In Conference League contro lo Zorya, però, il classe '99 potrebbe rimanere a riposo. C'è addirittura la possibilità che a Zaniolo venga risparmiata la trasferta in Ucraina, anche se l'affaticamento muscolare accusato nel match con la Lazio non genera preoccupazione.

Il talento giallorosso continua a crescere, lavorando attentamente sulla propria condizione e continuando a rispettare rigorosamente la propria dieta: tutte accortezze che il giocatore vuole continuare ad avere per recuperare totalmente la condizione dopo il grave infortunio al ginocchio.

(Corsport)