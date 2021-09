Zaniolo al top? Serve tempo: Mourinho ci crede e gli dà fiducia. Aspettando il derby...

GAZZETTA.IT (A. PUGLIESE) - Il gol al Trabzonspor, il 26 agosto scorso in Conference League, forse aveva illuso un po' tutti che il vero Zaniolo era già lì, pronto per il ritorno in pompa magna. Ed invece le cose, poi, sono andate diversamente, fino alla partita di Verona, dove le difficoltà di Nicolò ad entrare in partita e ad incidere sono sembrate evidenti. [...]

Mourinho sa bene che se vuole riabbracciare il prima possibile il vero Zaniolo c'è un prezzo da pagare che è poi quello di avere in questo periodo qualche prestazione così così, non al massimo. Che, però, aiuta Nicolò a riprendere confidenza con tutte le cose che deve ritrovare, per tornare ad essere devastante ed esplosivo come prima di farsi male. [...]

Perché sa che il giorno che Nicolò avrà ritrovato fiducia, esplosività e intensità riavrà quel giocatore in grado di strappare e spaccare le difese in due da solo. Nel frattempo bisognerà essere bravi ad accompagnare il suo percorso di crescita nel modo migliore, senza fargli pesare brutte prestazioni o gare anonime.