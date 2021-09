Zampata Felix, Sassuolo ko. Primavera a punteggio pieno

L'altra Roma-Sassuolo, che si gioca comunque sotto gli occhi di José Mourinho e Tiago Pinto. I ragazzi della Primavera di Alberto De Rossi sono scesi in campo nella giornata di ieri contro i neroverdi, per la seconda giornata del massimo campionato di categoria. I giallorossi conquistano la seconda vittoria consecutiva grazie a un gol di Felix, che sfrutta al meglio l'assist di Satriano. Un risultato che non può che far piacere, soprattutto allo Special One che ha osservato i ragazzi della Primavera molto attentamente studiando quelli che meglio potrebbero inserirsi all'interno della rosa della prima squadra.

(corsera)