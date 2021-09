Zakaria, la Roma non molla: un orologio svizzero alla corte di Mou

Un nuovo svizzero nel mirino della Roma: l’obiettivo del general manager Tiago Pinto è passato da Granit Xhaka a Denis Zakaria, che nella selezione elvetica rappresenta un po’ la sua alternativa. Parlando di centrocampisti, Lorenzo Pellegrini è tornato a casa da Coverciano per il riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice al flessore della coscia sinistra, mentre Diawara è alle prese con le incertezze legate al tentativo di colpo di stato in Guinea. E Mourinho domenica prossima potrebbe avere qualche problema in più nello studiare le strategie anti-Sassuolo.

Così adesso si sta cercando di fare le mosse giuste per portare Zakaria alla corte di Mourinho già a gennaio. Ad agosto l'operazione non si è concretizzata per il rifiuto da parte di Diawara e Villar di andare altrove, così come per il no opposto da Nzonzi alla rescissione di contratto, che invece potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Tra l’altro il Borussia, che detiene il cartellino del giocatore, non era sceso sotto i 20 milioni di richiesta. Cifra alta, considerando che il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno prossimo. Per questo il club tedesco sta cercando di fargli rinnovare il rapporto, ma per ora Zakaria prende tempo, essendo attratto anche dalla possibilità di fare esperienza altrove. E la Roma sembra essere il posto giusto, anche perché trovare un accordo sull’ingaggio non sembra affatto un problema.

(Gasport)