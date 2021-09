Volpato, numero 10 “benedetto” dal Capitano

Francesco Totti di numero 10 se ne intende e non a caso ha deciso di puntare subito con la sua CT10 Management su Cristian Volpato, trequartista giallorosso classe 2003, che con la maglia della Primavera ha già incantato molti club del massimo campionato italiano e non solo. Le sue prestazioni hanno attirato molti osservatori su di lui, ma è stato lo storico capitano giallorosso a prenderlo sotto la sua ala e aiutarlo a muovere i primi passi tra i professionisti. Intanto se lo gode anche la Roma, che spera di vederlo presto in prima squadra magari con quella maglia tanto pesante che nessuno ha più indossato dopo Totti.

(La Repubblica)