Vinciamo il derby

I protagonisti più attesi di Lazio-Roma saranno Tammy Abraham e Ciro Immobile. Per Ciro, prima era una maledizione. Sino allo scorso 15 gennaio, Immobile segnava ma non vinceva mai la stracittadina. Almeno in campionato. Ora invece i laziali possono contare, eccome, sul loro re di Roma. Quattro reti ai giallorossi, l'ultima nel derby d'andata del campionato scorso. Dall'altra parte c'è chi il derby di Roma lo conoscerà solo oggi. Tammy Abraham, che canta già l'inno, guarderà l'Olimpico e capirà. Capirà che questa non è una semplice partita, è qualcosa di più. Del derby Lazio-Roma si innamorano tutti, non solo i romani. Eppure lui di derby ne ha giocati e nemmeno pochi: a Londra ce ne sono tanti, infiniti, lì si perde l'unicità dell'evento, che invece esiste qui nella Capitale, a Milano e pure a Genova. Ne ha giocati, li ha decisi e ha fatto gol a un po' tutte le avversarie della sua città, in Premier gli è mancato solo il Tottenham. Non avrà Pellegrini con cui dialogare ma al suo fianco ci sarà Mkhitaryan (o Zaniolo), anche lui esperto di derby londinesi e con un buon impatto anche in quello romano, l'ultima sfida contro la Lazio porta la sua firma.

(Il Messaggero)