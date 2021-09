Vina stanco, pronti Calafiori o Ibanez

José Mourinho certifica la buona salute della squadra. Nonostante qualche elemento acciaccato dalla Nazionale, contro il Sassuolo sono tutti a disposizione. Vina è rientrato soltanto ieri mattina dall’Uruguay e quindi il tecnico sta studiando due soluzioni: la prima, più concreta, riguarda Calafiori mentre l’altra è Ibanez per far esordire poi Smalling al centro della difesa. A destra è confermato Karsdorp, l’altro centrale sarà Mancini. A centrocampo Veretout e Cristante e sulle trequarti, alle spalle di Abraham, ci saranno Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Da non sottovalutare Carles Perez che ha ricevuto grandi complimenti da Mourinho in conferenza stampa.

(Il Messaggero)