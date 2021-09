Vina a casa, Mourinho: “Roma, nessun reintegro, va bene Tripi”

Gli uomini di Mourinho affrontano questa sera al Bentegodi il Verona di Tudor, subentrato dopo l'esonero di Di Francesco, in una gara che può regalare la settima vittoria consecutiva in altrettante gare ufficiali. "Sarà una partita con una difficoltà in più. Il Verona ha cambiato allenatore e non abbiamo nessun tipo di riferimento. Possiamo vedere il passato di Tudor o pensare che cerchi di ripetere i principi di Juric. Ci sono tante domande senza risposte" le parole con cui lo Special One approccia alla sfida. Uno dei problemi che il tecnico portoghese dovrà risolvere riguarda la difesa, visto che Vina non è partito a causa di un infortunio rimediato in allenamento. Le soluzione non mancano però, tra Ibanez che può giocare largo, Calafiori, che arriva dal match contro il CSKA Sofia e Tripi. "E' ovvio che Roger non sia un terzino che può giocare e arrivare in posizione di cross. Semmai ho pensato a Tripi che ha fatto il pre-campionato con noi, ha giocato le amichevoli, ha imparato il nostro modo di pensare, ha il cuore giallorosso e può giocare in più posizioni difensive".

(corsera)