Viña a casa. Mkhitaryan ok ma parte fuori

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Al Bentegodi senza Matias Viña. Il terzino uruguaiano non è partito per Verona a causa di una lieve distorsione al ginocchio, riportata nell'allenamento di martedì scorso dopo uno contrasto con Kumbulla. Nulla di grave ma, dopo aver seguito dalla tribuna il match con il Cska, il giocatore non è stato convocato per la trasferta di Verona: a sostituirlo sarà ancora Calafiori, che giovedì aveva chiesto il cambio dopo 70' per crampi. Viña verrà valutato di nuovo in vista dell'impegno infrasettimanale contro l'Udinese, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La Roma deve fare i conti anche con lo stato di forma di Mkhitaryan, rimasto a riposo in Conference League. L'armeno è alle prese con alcune noie muscolari che non gli hanno impedito di partire insieme ai compagni di squadra, ma difficilmente Mourinho deciderà di rischiarlo dall'inizio. Al suo posto è pronto El Shaarawy: dopo aver iniziato la stagione con tre gol, adesso il Faraone non vuole più fermarsi.