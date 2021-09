Vieri: "Abraham fortissimo, e occhio a Shomurodov. Mourinho è sempre lui"

GASPORT - Intervistato dal quotidiano sportivo, Christian Vieri ha parlato di queste prime giornate di Serie A, soffermandosi anche sulla Roma. Le sue parole:

Abraham, che di anni ne ha 23, non si è inserito piano piano...

«Fortissimo, grande acquisto: tutto merito di Mourinho. Solo lui lo conosceva bene, solo lui poteva portarlo in Italia e dunque alla Roma, solo Mourinho poteva convincere un giocatore inglese a lasciare il campionato inglese, il più importante e ricco del mondo: non lo fanno mai».

Per quel poco che ha visto: è un Mourinho diverso?

«Mourinho è sempre lui: il suo ritorno ha consolato almeno un po’ un campionato che ha perso Cristiano Ronaldo, Lukaku, Hakimi, Donnarumma, De Paul, Romero... Ci voleva, dai. Ma anche se ha uno status che gli permetterebbe di non cambiare, mi pare si sia adeguato un po’ anche lui. Che anche lui cerchi un calcio diverso. Quello che ho visto giocare alla Roma nella partita di Salerno: come ha detto il cammello Adani l’altra sera, se lo stesso gol che ha segnato Veretout domenica lo avessero “costruito” Mané, Salah e Firmino se ne sarebbe parlato per una settimana: ma quel gol lo ha “inventato” la Roma, non il Liverpool. E occhio a Shomurodov e all’entusiasmo che Mourinho ha già portato: subito, anche se ha chiesto tempo e da Friedkin lo avrà. Intanto, quattro partite e quattro vittorie».

Quanti gol può fare Zaniolo?

«Meglio dire: quante partite potrà fare? Dunque: quanto starà bene? Se gioca con continuità ne segnerà, ma a 22 anni ha avuto due infortuni importanti: dev’essere il primo a sapere che serve anche prudenza».