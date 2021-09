VERONA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma a caccia della settima vittoria consecutiva in altrettante gare ufficiali. José Mourinho questa sera contro il Verona al Bentegodi dovrà rinunciare a due titolari, ma l'undici che partirà titolare sembra essere quello che è stato utilizzato fin da inizio stagione. In porta confermato Rui Patricio, mentre in difesa a sostituire Vina rimasto a Roma per infortunio ci sarà Calafiori. A destra ancora Karsdorp, mentre Mancini e Ibanez torneranno la coppia di centrali. A centrocampo Cristante e Veretout, mentre dietro l'unica punta Abraham mancherà Mkhtiaryan. L'armeno è partito con la squadra ma partirà dalla panchina, lasciando il posto a un ritrovato El Shaarawy insieme a capitan Pellegrini e Zaniolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

