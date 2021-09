Veretout-Cristante intoccabili per Mou, e ora valorizzati anche dalle nazionali

Bryan Cristante e Jordan Veretout, sono loro i due leader del centrocampo di José Mourinho, che ha affidato ai giocatori la zona di campo in cui a più riprese aveva richiesto qualche rinforzo. I due oltre che con la maglia della Roma però iniziano ad essere apprezzati anche con quella della propria Nazionale. L'Italia di Mancini ha scelto di puntare su Cristante per i momenti delicati anche dell'Europeo, mentre la Francia si è accorta finalmente di Veretout, convocandolo nonostante nella sua zona del campo giochino Kante e Pogba. Mourinho non può che essere fiero del suo lavoro, come lo è la società giallorossa che però non vuole rischiare e potrebbe pensare già al prolungamento dei rispettivi contratti, che scadono nel 2024.

(corsera)