Vaccini all’Olimpico, l’appello di Pellegrini

La Roma continua a impegnarsi non solo nel massimo campionato italiano, ma anche nel sociale. La società giallorossa infatti ha raggiunto un accordo con i sanitari dell’Asl Roma e all’Olimpico sono stati somministrati i vaccini di Moderna. Per promuovere la campagna è sceso in campo anche Lorenzo Pellegrini: "Cento per cento vaccinati, cento per cento allo stadio". I giallorossi regaleranno gadget e un voucher di sconto per acquistare i biglietti della gara con l'Empoli. Oggi l'operazione verrà ripetuta dalle 14 alle 20, poco prima dell'inizio della gara contro l'Udinese.

(Il Messaggero)