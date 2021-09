Una famiglia afgana accolta dalla Roma all'Olimpico

IL ROMANISTA (L. RIDOLFI) - Adesso ci sono cinque tifosi in più da domenica sera, la Roma ha cinque tifosi in più. Si tratta di una famiglia afgana - padre, madre, tre figli adolescenti - rifugiati in Italia da poche settimane, in fuga dal proprio paese controllato dai talebani (...) La cosa, ovviamente, non è passata inosservata ai responsabili di Roma Cares, che hanno provveduto a contattare Francesca Danese, portavoce del Forum Tsl, chiedendo in quale modo potessero rendersi utili, come già fatto in passato per tante altre iniziative benefiche. La risposta non si è fatta attendere, e così l'intera famiglia è stata ospite in Tribuna Monte Mario per la gara interna con il Sassuolo. Nessuno di loro era mai stato all'interno di uno stadio, né aveva mai visto così tanta gente tutta insieme (...)