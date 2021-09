Un derby per 30.000. Restano poche tribune

IL TEMPO - Sarà un derby per 30.000, probabilmente resterà qualche Monte Mario invenduta a meno di clamorose accelerazione nelle prossime ore. Esaurite da tempo curva e distinti restano a disposizione ancora qualche «Tevere» acquistabile, però, solo presso ai Lazio Style sparsi per la città. Finora sono circa 27.000 gli spettatori che si sono assicurati un posto al derby con prevalenza biancoceleste non quantificabile con precisione (senza abbonati è difficile fare previsioni). Mancano ancora 72 ore, appuntamento fissato domenica alle 18 allo stadio Olimpico, si spera negli ultimi ritardatari.