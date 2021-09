Ululati dei veronesi ad Abraham. Cristante: «Ora non ci deprimiamo»

La Roma perde ancora al Bentegodi contro il Verona il 19 settembre. L'anno scorso per la verità finì 0-0 (il ko poi a tavolino). Stavolta è peggio: evapora il primato. A ferire Abraham, invece, i soliti ululati che partono dalla curva gialloblu. Si sono sentiti più volte nel primo tempo, con l'attaccante che spesso si è trovato sotto quel settore dello stadio. Niente di esagerato, ma i buu si sono sentiti. Cristante è d'accordo con Mourinho: «Non dobbiamo perdere l'entusiasmo». Ma il centrocampista non nasconde quelli che sono stati i difetti della Roma al Bentegodi: «Quando prendi tre gol tutti commettono errori, in settimana li rivedremo. In tutti i ruoli abbiamo sbagliato. Sia con la palla sia in qualche scelta difensiva, andando in difficoltà ad inizio ripresa. Non abbiamo tenuto. La stanchezza è di ogni squadra, non deve essere una scusa. La stagione è lunga, dobbiamo ripartire subito»

(Il Messaggero)