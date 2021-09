Tra i bulgari out 5 titolari e da oggi è febbre derby

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro il CSKA Sofia e Mourinho è pronto a un massiccio turnover, per far rifiatare tutti quei titolari che nelle prime cinque gare dell'anno hanno fatto gli straordinari. Discorso diverso per il tecnico dei bulgari Stojco Mladenov, che ammette: "Mourinho ha tanti giocatori a disposizione, mentre noi siamo pieni di problemi. Ma siamo qui per tenere in alto il nome e l’onore del Cska". Nella Capitale intanto è già febbre per il derby, visto che i tifosi giallorossi abbonati per la stagione 2019/2020 potranno esercitare il diritto di prelazione per la partita del 26 settembre contro la Lazio per la Curva Sud e i Distinti Sud.

(gasport)