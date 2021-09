Totti a Zaniolo: nessun freno ma un consiglio per durare

Hanno fatto discutere le frasi di Totti su Zaniolo: «E’ giovane, tutti ci auguriamo che diventi un campione. Crescendo si matura, lui deve farlo dal punto di vista caratteriale e professionale. Riaggiorniamoci tra dieci anni». Parole che hanno lasciato il segno, tanto più se messe a confronyo con quelle pronunciste a proposito di Pellegrini.

Parole che però non intendevano frenare l’entusiasmo. Solo che Totti sa che non basta il talento per raggiungere grandi risultati e lui stesso è arrivato ad essere protagonista fino a 40 anni solo attraverso un duro lavoro e alla capacità di mettere la professione davanti a tutto. Insomma, un richiamo forte per non annacquare un talento indiscutibile.

(Gasport - A. Vocalelli)