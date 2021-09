Thuram: "Zaniolo? Gran bel giocatore"

GASPORT - Ha rilasciato un'intervista sulle pagine della rosea Lilian Thuram, ex difensore francese, fra le altre, di Parma e Juventus. Thuram ha concesso anche un passaggio su Zaniolo. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Thuram, il 1° gennaio compie 50 anni. Che bilancio fa della sua vita? Prima calciatore di livello mondiale tra club e nazionale francese, poi scrittore e ambasciatore contro il razzismo.

«Sono molto fortunato. Ho fatto una bella vita da giocatore, oggi mi piace andare a discutere per far capire alla gente che ognuno può dare un contributo per una società più giusta».

Lei va in giro per il mondo da anni a combattere la sua battaglia. Perché lo fa?

«Da quando avevo nove anni mi chiedevo delle cose, da lì ho provato a capire me stesso. Quando ho smesso ho cominciato a girare con la mia fondazione. Per difendere la giustizia. Chi ha un ruolo nello sport, se vuol toccare gli altri deve discutere anche di altre cose».

Il più forte di tutti quando giocava lei?

«Ronaldo».

Oggi?

«Lukaku è incredibile. Poi Mbappé, Marquinhos».

Degli italiani chi le piace?

«Se penso alla Juve dico che Chiesa è molto forte, ma pure Kean. Mi piace Barella e quel giovane della Roma».

Zaniolo?

«Sì, quello. Gran bel giocatore».

[...]