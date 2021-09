Stipendi e nervi tesi: “Troppe disparità tra i big e gli altri”

Ammenda per Nicolò Zaniolo, rinnovo per Lorenzo Pellegrini: queste le novità di giornata - comunque non rappresentano una sorpresa in società - per il mondo Roma, agitato da un post derby non proprio tranquillo. Il club ha deciso di sposare la linea di Mourinho e farsi sentire con chi di dovere per i torti arbitrali subiti nelle ultime uscite.

Il riassestamento non prevede che si lasci spazio a questioni extra-campo, come quelle contrattuali, in una fase in cui i giocatori caricati a molla da Mourinho hanno dato qualche segnale nervosismo anche tra di loro: le questioni contrattuali devono rimanere fuori dallo spogliatoio.

Il contratto di Pellegrini - annuncio imminente dell'accordo fino al 2026 a circa 4 milioni di euro a stagione, si attende solo l'ok dei Friedkin - così come quello di Abraham, devono rappresentare uno stimolo per tutti, non un termine di paragone: questo il concetto che Mourinho e Pinto stanno tentando di trasmettere alla rosa.

Intanto si avvicina l'impegno di Conference League con lo Zorya: potrebbe riposare Zaniolo, fresco di multa da 10mila euro per i gestacci rivolti ad alcuni tifosi della Lazio.

(La Repubblica)