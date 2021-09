Stadio della Roma, il sì dei candidati. Quattro aree favorite

La Roma è pronta a collaborare con la prossima amministrazione capitolina per mettere in campo, in tempi rapidissimi, il nuovo progetto per realizzare lo stadio della squadra giallorossa. «Se cominciano a lavorare con la nuova giunta subito dopo le elezioni, il progetto per il nuovo stadio si può approvare entro un anno - spiega il ceo dell'As Roma, Guido Fienga - Seguiamo con interesse la campagna elettorale, desiderosi di conoscere le idee dei candidati in merito al progetto dello stadio». Tra le aree possibili ci sarebbero Ostiense (ex mercati generali), Pietralata, Tor Vergata e Tiburtina: la società conta di presentare lo studio di fattibilità tra fine 2021 e gennaio 2022.

La prima risposta arriva dall'attuale inquilina del Campidoglio, Virginia Raggi: «Come sapete stiamo lavorando con la Roma - dice la sindaca - Ci troviamo davanti ad una società con una nuova proprietà, i Friedkin. E la differenza con Pallotta si vede, si vede la serietà dei ragionamenti». Il luogo «in cui vedrei bene lo stadio è quello in zona Ostiense, in zona Testaccio - aggiunge Raggi - Vicini al cuore dei romanisti e vicino anche a tanti servizi». Discorso più complessivo quello di Enrico Michetti: «Da sindaco sarei a completa disposizione. Apprezzo l'impostazione della Roma, società disposta a dialogare in maniera costruttiva con le Istituzioni per trovare la soluzione migliore».

Roberto Gualtieri mostra apprezzamento per le parole di Fienga: «Affronteremo la questione dello stadio con la Roma subito dopo le elezioni, lavorando insieme, con rigore e serietà, per arrivare rapidamente ad un progetto concreto che sia utile alla squadra ma anche e soprattutto alla città».

Anche Carlo Calenda apprezza l'approccio della Roma alla vicenda: «Il Comune deve garantire massima disponibilità sia nell'individuare l'area insieme alla società che, soprattutto, nel garantire tempi certi per l'iter burocratico. In 4, massimo 5 anni lo stadio si può realizzare». Calenda ricorda di aver pubblicato «il 6 luglio uno studio approfondito, in cui indichiamo due aree in zona Pietralata, nei pressi della Stazione Tiburtina, che secondo noi sono le più adatte, perché centrali e molto ben servite a livello di infrastrutture».

(Il Messaggero)