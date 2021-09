Stadi, tifosi in tutti i settori. Divieto di cambiare posto

Il calcio italiano si avvia al ritorno alla normalità: aumenteranno gli spettatori, niente più disposizione a scacchiera e più steward per limitare le code agli ingressi. Sarà verso la metà di ottobre che verosimilmente entreranno in vigore le nuove disposizioni, per la soddisfazione della Figc - incassato l'ok del Cts per la capienza al 75% - e l'amarezza della Lega Serie A, che avrebbe preferito ripartire da subito con l'apertura totale degli impianti.

Rimarrà obbligatorio, anche per questa ragione, l'uso della mascherina: da indossare all'interno dell'impianto coprendo il naso e la bocca, così come il possesso di Green Pass per l'accesso allo stadio.

Agli steward, poi, sarà raccomandato di prestare una maggiore attenzione nella verifica dei documenti di identità degli spettatori e, soprattutto, del rispetto dei posti assegnati. Non ci si potrà spostare a piacimento.

