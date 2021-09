Stadi al 75%: ci siamo. Conto alla rovescia per il 'sì' del Governo, obiettivo Nations

Le società di calcio - e non solo - italiane sperano nell'aumento della percentuale di capienza degli stadi, e un decreto in tal senso potrebbe arrivare tra il 30 settembre e il primo ottobre: salvo improvvise impennate della curva epidemiologica si potrebbe salire al 75% degli stadi e al 50% per i palazzetti. Addirittura si potrebbe sfruttare la novità per i prossimi impegni di Nations League a Milano e Torino, ma si tratterebbe di una corsa contro il tempo.

Quanto al 100 per 100, si dovrà passare per un’altra riunione del Comitato Tecnico-Scientifico e un nuovo monitoraggio dei dati dei contagi. Il tema di un errato impiego dei settori - capienza totale rispettata, violando però quella delle singole aree degli impianti - è destinato, dunque, a cadere, ma resta quello dell'utilizzo della mascherina. L'obiettivo è sostanziale, ma anche simbolico: bisogna impedire un clima da 'liberi tutti'.

