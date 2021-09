Squalifica Sarri: respinto il ricorso. Tornerà in panchina domenica nel derby

Non ci sarà Maurizio Sarri in panchina con la Lazio nella trasferta contro il Torino. La Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso del club biancoceleste per l’espulsione di Milan-Lazio. Sanzione comminata per la reazione su Saelemaekers. Una giornata gli era stata inflitta per aver “al termine della gara, sul terreno di gioco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose“. L’altra, invece “per avere, nel tunnel per gli spogliatoio, contestato la decisione arbitrale con espressioni blasfeme“. Sarri tornerà in panchina in occasione del derby contro la Roma.

(gasport)