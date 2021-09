Squadra connessa con il suo tecnico

La Roma ha messo alle spalle il passo falso di Verona ed è tornata subito alla vittoria. Senza perdere altro tempo i giallorossi hanno rispedito al mittente le critiche degli ultimi giorni e, grazie a un gol di Abraham, si sono caricati a dovere in vista del derby contro la Lazio di domenica. I biancocelesti non arrivano sereni, sia per i risultati sial dal punto di vista del rapporto con il proprio tecnico che sembra faticare a trasmettere le proprie idee. Tutto il contrario di quello che accade alla Roma, dove l'entusiasmo non manca e Mourinho e il gruppo squadra sono ormai una cosa unica.

(Il Messaggero)