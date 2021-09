Squadra a riposo dopo la sconfitta: il regalo di Mou per crescere

L ’unico straccio di consolazione, dopo lo schiaffone rimediato a Verona, è che tra due giorni si tornerà in campo. E che, quindi, non ci sarà (tanto) tempo per piangersi addosso ripensando alla figuraccia di domenica. Un passo falso, il primo stagionale, che chiama in causa responsabilità dirette della Roma intera, nessun tesserato escluso. E in una città che passa dall’esaltazione alla depressione nel giro di un amen, il tempo diventa un alleato di Josè Mourinho [...].

Da queste parti o è nero oppure è bianco, il grigio non esiste. Aver vinto sei delle sette partite fin qui giocate non conta (più) nulla. Conta solo il ko di Verona. E tutto questo, oltre che assurdo, è anche platealmente ingiusto. Sbagliato. Guai se non ci fosse delusione per aver perso contro l’ultima in classifica, ma sono proprio questi i momenti in cui si deve dimostrare di essere realmente forti. Facile convivere con i tre punti, complicatissimo farlo con una mazzata tipo quella di Verona [...].

E, tanto per cominciare, ieri giornata di riposo nonostante la sconfitta e l’imminente doppio impegno (Udinese e Lazio, giovedì e domenica). Di solito, un mister quando la sua squadra perde la punisce: Mou ha optato invece per un regalo. Uno scarico mentale in luogo del classico scarico atletico post gara. Una questione di allena-menti, non di allenamenti. Sennò, che Special sarebbe?

(La Repubblica - M. Ferretti)