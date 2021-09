Leonardo Spinazzola è stato di parola. Il terzino giallorosso infatti, che si è infortunato durante l'Europeo vinto dall'Italia questa estate, aveva promesso sarebbe tornato in campo per novembre e continua ad allenarsi a Trigoria per bruciare le tappe. Nella giornata di ieri infatti Spinazzola è tornato a correre sul campo, svolgendo lavoro atletico personalizzato. Lo staff della Roma lo segue passo passo, per evitare forzatura e ricadute.

(corsera)