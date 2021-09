Special 1000

José Mourinho ha iniziato il conto alla rovescia in vista della gara in programma domenica sera all'Olimpico contro il Sassuolo. Lo Special One infatti potrà festeggiare la sua panchina numero mille da professionista. Un traguardo importante, accompagnato dalla conquista di 25 trofei ( 25 e mezzo come ha spiegato il portoghese in più occasioni) e dalla fama di essere uno degli allenatori migliori del mondo. Mourinho ha ricalcato le orme del padre, allenatore famoso in Portogallo ma che non ha mai ottenuti grandi risultati. Proprio per questo motivo il giovane Zé ha voluto seguire le sue orme, con l'obiettivo però di diventare il migliore e rendere felice il proprio genitore. La sua carriera leggendaria parla da sola, tra titoli conquistati, record e profezie che si sono avverate (vedi quando al Porto disse che sarebbe diventato campione in un anno e riuscì nel suo intento esattamente la stagione successiva). Domenica raggiungerà un nuovo traguardo, ma la sensazione è che non si voglia fermare più.

(Il Messaggero)