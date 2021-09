Smalling ritorna titolare, Viña out e idea Ibañez

Anche contro l’Udinese, domani sera all’Olimpico, José Mourinho sarà costretto a fronteggiare una vera e propria emergenza terzini. Matias Viña, che in settimana ha accusato una distorsione al ginocchio che gli ha impedito di giocare contro il Verona, difficilmente tornerà a disposizione per il match contro i friulani: l’obiettivo è averlo abile per il derby contro la Lazio, domenica 26 alle 18. Toccherà ancora a Riccardo Calafiori. C'è anche l'idea di schierare Ibañez, questa volta però non a destra ma a sinistra, dove si trova meglio. Una mano a Mou potrebbe darla il ritorno di Chris Smalling: da quando è rientrato, il difensore inglese ha giocato tutto il match in Conference League contro il Cska Sofia e gli ultimi minuti contro il Verona, in cui per la prima volta in stagione è stata provata la difesa a tre, con Smalling insieme a Mancini e Ibanez. Difficile che contro l’Udinese si riparta dai tre centrali, ma sicuramente il recupero di Smalling può offrire a Mourinho maggiori soluzioni anche a partita in corso. Contro l’Udinese, domani sera, i tifosi riempiranno ancora una volta gli spalti dell’Olimpico: sono circa 26 mila i biglietti già venduti, sui 30 mila disponibili per le limitazioni anti Covid-19; sono già esauriti, invece, i 10 mila tagliandi che erano disponibili per i sostenitori giallorossi per il derby. Oggi alle 12, invece, partirà la vendita in prelazione per gli abbonati dei biglietti per il match (domenica 3 ottobre, ore 18) contro l’Empoli del’ex Andreazzoli.

(corsera)