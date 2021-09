Smalling e i suoi fratellini per conquistare Mourinho

Mourinho in conferenza stampa ha ribadito che non esiste il concetto di seconda squadra. Nonostante questo, il tecnico dei giallorossi farà dei cambi contro lo Zorya Luhansk nel match di Conference League, anche considerata la stanchezza accusata nelle ultime giornate di campionato. Nonostante il turnover, l'obiettivo è vincere ancora, anche se Karsdorp e Veretout non sono stati convocati. Smalling deve riprendersi il posto da titolare, ora di Ibanez, che potrebbe comunque giocare a destra qualora Mourinho non volesse schierare Reynolds o Tripi. Al fianco dell'inglese ci dovrebbe essere Kumbulla, che deve dimostrare di esserci, così come i mediani. Come contro il CSKA Sofia, dovrebbero giocare Diawara e Villar, i quali non sono praticamente mai stati utilizzati in campionato. Davanti dovrebbero giocare Shomurodov, El Shaarawy e Carles Perez. Inoltre Calafiori dovrebbe giocare a sinistra. La Roma deve comunque vincere per dimenticare il derby, sul quale Mourinho si è espresso nella conferenza stampa di ieri, lanciando una stoccata verso Sarri ed affermando che sono stati proprio i giallorossi a dominare il match, mentre i biancocelesti sono stati piccoli.

(gasport)