Smalling ci prova e Mou lo sprona: “Più sacrifici”

José Mourinho continua a lavorare tra le mura di Trigoria per preparare la gara di domenica sera contro il Sassuolo, anche se dovrà rinunciare ad alcuni giocatori di rientro dai ritiri delle vari Nazionali. Per questo motivo la speranza per lo Special One è quella di recuperare almeno i giocatori fuori per infortunio, vedi Chris Smalling che nelle ultime sedute di allenamento ha continuato a lavorare parte in gruppo e parte individualmente. Il centrale inglese spera di essere a disposizione per la terza giornata di Serie A, ma soprattutto vuole ritrovare continuità in mezzo al campo garantendo a Mourinho quell'esperienza che cerca in mezzo al campo e nella propria rosa. Il Sassuolo può essere il banco di prova per riprendersi una maglia da titolare nelle gare che contano.

(La Repubblica)