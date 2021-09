Shomurodov: "Puntiamo a vincere la Conference"

Eldor Shomurodov, attaccante acquistato dalla Roma nell'ultima sessione di mercato dal Genoa, ha rilasciato nella giornata di ieri alcune dichiarazioni dal ritiro della sua Nazionale dove, tra le altre cose, ha parlato anche degli obiettivi stagionali del club giallorosso guidato da José Mourinho. Queste le sue parole: «Il mio trasferimento si è materializzato in una settimana. Il tecnico portoghese ha parlato prima con il mio agente e poi con me. Non potevo credere si chiudesse così velocemente. Non c’è pressione nel lavorare con lui. In squadra lavoriamo tutti per l’obiettivo comune. Il primo incontro è stato emozionante, ora siamo come un maestro e il suo studente. È un grande psicologo, è interessante lavorare con lui. Gli allenamenti sono davvero interessanti. Le differenze tra Roma e Genoa è enorme. La squadra rossoblù lotta per la salvezza, quella giallorossa per i primi posti. Dal punto di vista dell’organizzazione, la Roma ovviamente è un top club. Tutto in giallorosso è organizzato diversamente. L’obiettivo principale è tornare in Champions. Poi puntiamo anche a vincere la Conference League».

(corsera)