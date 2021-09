Shomurodov in attacco, Karsdorp e Veretout out

Contro lo Zorya Luhansk toccherà ad Eldor Shomurodov guidare l'attacco giallorosso, in quella che è la sua competizione. Infatti l'uzbeko ha segnato il suo primo ed unico gol con la maglia della Roma proprio in Conference League contro il Trabzonspor e contro il CSKA Sofia ha fornito due assist. Il match di oggi servirà alla Roma per cancellare la delusione del derby. Come dichiarato dallo stesso calciatore in conferenza stampa, l'obiettivo è tornare alla vittoria. Ci saranno molti cambi, infatti Veretout e Karsdorp non sono partiti per l'Ucraina e sono rimasti a Trigoria per preparare la partita contro l'Empoli.

(corsera)