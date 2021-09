Secondo giallo a Pellegrini: scelta esagerata

L'unica nota negativa della gara di ieri sera per la Roma arriva dal suo capitano. Lorenzo Pellegrini infatti a pochi minuti dal triplice fischio della gara è stato espulso dal direttore di gara Rapuano, che ha mostrato al giallorosso il secondo giallo a causa di un intervento falloso su Samardzic. Il capitano salta per colpire la palla di testa allargando un po' il braccio, trovando però anche l'avversario. Fallo corretto, ma eccssivo il cartellino. Mourinho non potrà contare sul suo numero sette per il derby di domenica contro la Lazio.

(gasport)