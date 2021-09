Se ti vaccini biglietti scontati per la Roma

IL TEMPO - Grazie a una collaborazione con l’As Roma oggi e domani sarà operativo un punto di somministrazione vaccinale mobile della Asl Roma 1 contro il Covid-19 vicino lo stadio Olimpico. Tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria (minori accompagnati) potranno recarsi senza prenotazione in piazza del Foro Italico oggi e in viale delle Olimpiadi domani, dove verrà somministrato il vaccino Moderna. I tifosi che si sottoporranno alla vaccinazione riceveranno un promo code che darà diritto ad uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto delle partite casalinghe dell’As Roma.