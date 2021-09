Sassuolo e Cska Sofia, venduti 40mila biglietti

Sono già oltre 40mila i tifosi giallorossi che hanno comprato il biglietto per le prossime due gare casalinghe della Roma, domenica sera con il Sassuolo in campionato e giovedì prossimo nell’esordio in Conference League contro il Cska Sofia. Per il match contro la formazione emiliana rimangono pochi posti a disposizione: dei circa 30mila tagliandi vendibili per la ridotta capienza dello stadio Olimpico, ne sono stati acquistati oltre 25mila, con molti settori già esauriti). Più di 16mila i biglietti venduti invece per la gara contro il Cska, ma c’è ancora più di una settimana di tempo per arrivare al tutto esaurito. Nonostante la specifica fascia oraria indicata sul biglietto, la società fa sapere che è un orario consigliato e non obbligatorio.

(corsera)