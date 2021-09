Sarri e Mourinho ancora scintille

La Roma scenderà in campo questa sera contro lo Zorya, nella seconda giornata del girone di Conference League. I giallorossi vogliono blindare il primo posto nel girone, ma soprattutto dimenticare la sconfitta del derby arrivata domenica contro la Lazio. Qualche scoria della stracittadina però è ancora in circolo, soprattutto a causa delle parole di Sarri nella conferenza stampa di ieri in vista dell'Europa League, a cui José Mourinho ha risposto in maniera decisa: "Non voglio parlare né dire niente. L’unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato 5-6 partite all’Olimpico e la partita in cui abbiamo dominato di più e messo più in difficoltà l’avversario è stata proprio questa: la mia squadra ha sentito di essere più grande e l’avversario più piccolo. Abbiamo perso e abbiamo accettato questo in modo professionale".

(corsera)